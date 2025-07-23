Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення дев'ятого етапу обміну полоненими з рф. Загалом Києву вдалося повернути понад тисячу українців, передає УНН.

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював - повідомив Зеленський.

За його словами, "воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу".

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі - резюмував Глава держави.

Додамо

Як повідомив голова російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, москва та Київ сьогодні провели обмін військовополоненими по 250 людей з кожного боку.

Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу