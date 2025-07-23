Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про завершення дев'ятого етапу обміну полоненими з рф, в результаті якого додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені захисники. Загалом за всі етапи обмінів, домовлених у Стамбулі, Україна повернула понад тисячу своїх громадян.
Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення дев'ятого етапу обміну полоненими з рф. Загалом Києву вдалося повернути понад тисячу українців, передає УНН.
Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював
За його словами, "воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу".
Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі
Додамо
Як повідомив голова російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, москва та Київ сьогодні провели обмін військовополоненими по 250 людей з кожного боку.
Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу23.07.25, 03:01 • 52335 переглядiв