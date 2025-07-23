Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
19:18 • 2894 перегляди
Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
16:26 • 37854 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
16:25 • 74175 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 54168 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
23 липня, 12:21 • 84016 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 171252 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 149400 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 101097 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 89104 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
23 липня, 06:28 • 229291 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
44%
747мм
Популярнi новини
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо23 липня, 10:12 • 107788 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб23 липня, 12:47 • 59830 перегляди
У Стамбулі відбулась коротка підготовча зустріч Умєрова, мединського з приймаючою стороною17:15 • 21697 перегляди
У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії17:47 • 11184 перегляди
Кабмін повторно отримав документи про призначення Цивінського на посаду директора БЕБ18:29 • 9208 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
16:25 • 74207 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 171262 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 229297 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 260596 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 270210 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Кислиця Сергій Олегович
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Стамбул
Сполучені Штати Америки
Франція
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 137416 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 259137 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 346004 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 352602 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 342793 перегляди
Актуальне
Forbes
Dassault Mirage 2000
МіГ-29
Су-27
Мі-8

Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Президент Зеленський повідомив про завершення дев'ятого етапу обміну полоненими з рф, в результаті якого додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені захисники. Загалом за всі етапи обмінів, домовлених у Стамбулі, Україна повернула понад тисячу своїх громадян.

Захищали Україну на різних напрямках фронту: Зеленський заявив про дев’ятий етап обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення дев'ятого етапу обміну полоненими з рф. Загалом Києву вдалося повернути понад тисячу українців, передає УНН.

Сьогодні відбувся вже дев’ятий етап обміну, про який домовлено в Стамбулі. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники. Можемо вже говорити про деталі – за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей. Для тисячі родин це радість знову обійняти своїх близьких. Дякую всім, хто над цим працював

 - повідомив Зеленський.

За його словами, "воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу".

Важливо, що обміни тривають і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших – це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі 

- резюмував Глава держави.

Додамо

Як повідомив голова російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, москва та Київ сьогодні провели обмін військовополоненими по 250 людей з кожного боку.

Зеленський: новий обмін полоненими може відбутися вже у середу23.07.25, 03:01 • 52335 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9