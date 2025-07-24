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Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
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Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
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Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе

Київ • УНН

 • 8580 перегляди

Політолог Олег Лісний вважає, що перемовини в Стамбулі є продовженням знущання росії над Дональдом Трампом.

Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе

росія продовжує затягувати час. Президент США Дональд Трамп має "зчитати" вчорашні перемовини в Стамбулі, як продовження знущання над ним з боку росії й відповідно реагувати. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.

Так воно і є, росія продовжує затягувати час. Відмінність від того, що було на попередніх консультаціях, тому що не можу, я назвати їх перемовинами, через те, що рівень російської делегації нижче плінтуса, це те, що як сказав речник МЗС України (Георгій Тихий – ред.) мединський та його компанія перестали нас повчати, розповідати історію у своїй інтерпретації й поводили себе більш-менш спокійно

- сказав Лісний.

Важливі досягнення на перемовинах в Стамбулі

Лісний наголосив, що важливим результатом для України є домовленості щодо обмінів, адже перемовини їх пришвидшують.

"Якщо подивитися на результати, то один з них дуже важливий для нас, він є систематичний – це гуманітарна складова. Це дуже важливо й не можна відкидати її ні в якому разі, тому що лунають голоси про те, що обміни й так відбуваються. Так, над обмінами постійно працюють, але цей кейс їх пришвидшив", - заявив Лісний.

Політолог нагадав, що інші пропозиції щодо всеосяжного припинення вогню й провести зустріч на рівні лідерів, росія відкинула.

"Решта – це ні про що, тому що українська сторона пропонувала запустити режим всеосяжного припинення вогню й провести зустріч на рівні лідерів. Все це було відкинуто. Росіяни використали свою заготовку, яку вони раніше також намагалися просунути – це режими тимчасового й короткострокового припинення вогню: 24 години, 48 годин для того, щоб забрати поранених, полеглих, й потім подати це, як один з позитивних моментів, які досягнутий під час перемовин й гучно назвати його режимом припинення вогню", - сказав Лісний.

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Політолог зауважив, що українська делегація досвідчена й розуміє з ким має справу, тому сказала, що взяла це в роботу, але це не режим припинення вогню.

"Час проведення цих консультацій ( перемовин – ред.) вказує на те, що Трамп має считати цю зустріч, як продовження знущання над ним з боку рф й відповідно реагувати. Чи зробить він так, це велика інтрига", - заявив Лісний.

Роль Трампа у перемовинах з рф

Політолог позитивно оцінив тактичний крок української делегації щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів за участі Дональда Трампа.

"Я вважаю, що це непоганий тактичний крок української сторони згадати в рамках цих консультацій (перемовин – ред.) Трампа. Йому подобається, коли про нього говорять", - сказав Лісний.

Політолог нагадав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв раніше, що Трамп сказав йому, що він відвідає потенційні мирні переговори між лідерами України та росії в Туреччині, якщо російський диктатор володимир путін також погодиться взяти участь.

Тому ми використовуємо цей концепт для того, щоб привернути увагу Трампа до заходу й продемонструвати добру волю. Ми готові їхати в серпні. Чому в серпні? Тому що це в рамках ультиматуму 50 днів, це бажання вирішити це питання позитивно для себе та світу до вересня. Проте наш ворог вважає, що в них є просування на фронті, що вони зможуть дотиснути Україну й показати Трампу восени, які вони "молодці"

- розповів Лісний.

Лісний нагадав, що щонайменше два американські міністри й сенатори говорять про те, що 51 день може дуже сильно здивувати путіна.

"Насправді росія робить все для того, щоб 51 день був для них неприємною несподіванкою", - підкреслив політолог.

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Контекст

Вчора, 23 липня у Стамбулі відбулись перемовини української делегації з російською.

Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Російську делегацію очолював помічник путіна володимир мединський.

росія погодилась працювати над тим, щоб повертати військовополонених, які в полоні понад 3 роки. Делегації також проговорили й обидві сторони погодили проведення регулярних санітарних обмінів військовополоненими.

Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що понад 1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україно.

Україна на переговорах запропонувала росіянам провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.

Проте як повідомив речник МЗС Георгій Тихий за підсумками перемовин, дедлайну щодо зустрічі Володимира Зеленського та російського диктатора путіна немає. Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з очільником кремля.

Також Тихий заявив, що росія не приховує, що не хоче припинення вогню, адже, на її переконання, війська рф просуваються на фронті та перемагають Україну, проте це не так.

Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров23.07.25, 22:18 • 13753 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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