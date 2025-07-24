Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе

росія продовжує затягувати час. Президент США Дональд Трамп має "зчитати" вчорашні перемовини в Стамбулі, як продовження знущання над ним з боку росії й відповідно реагувати. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.

Так воно і є, росія продовжує затягувати час. Відмінність від того, що було на попередніх консультаціях, тому що не можу, я назвати їх перемовинами, через те, що рівень російської делегації нижче плінтуса, це те, що як сказав речник МЗС України (Георгій Тихий – ред.) мединський та його компанія перестали нас повчати, розповідати історію у своїй інтерпретації й поводили себе більш-менш спокійно - сказав Лісний.

Важливі досягнення на перемовинах в Стамбулі

Лісний наголосив, що важливим результатом для України є домовленості щодо обмінів, адже перемовини їх пришвидшують.

"Якщо подивитися на результати, то один з них дуже важливий для нас, він є систематичний – це гуманітарна складова. Це дуже важливо й не можна відкидати її ні в якому разі, тому що лунають голоси про те, що обміни й так відбуваються. Так, над обмінами постійно працюють, але цей кейс їх пришвидшив", - заявив Лісний.

Політолог нагадав, що інші пропозиції щодо всеосяжного припинення вогню й провести зустріч на рівні лідерів, росія відкинула.

"Решта – це ні про що, тому що українська сторона пропонувала запустити режим всеосяжного припинення вогню й провести зустріч на рівні лідерів. Все це було відкинуто. Росіяни використали свою заготовку, яку вони раніше також намагалися просунути – це режими тимчасового й короткострокового припинення вогню: 24 години, 48 годин для того, щоб забрати поранених, полеглих, й потім подати це, як один з позитивних моментів, які досягнутий під час перемовин й гучно назвати його режимом припинення вогню", - сказав Лісний.

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Політолог зауважив, що українська делегація досвідчена й розуміє з ким має справу, тому сказала, що взяла це в роботу, але це не режим припинення вогню.

"Час проведення цих консультацій ( перемовин – ред.) вказує на те, що Трамп має считати цю зустріч, як продовження знущання над ним з боку рф й відповідно реагувати. Чи зробить він так, це велика інтрига", - заявив Лісний.

Роль Трампа у перемовинах з рф

Політолог позитивно оцінив тактичний крок української делегації щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів за участі Дональда Трампа.

"Я вважаю, що це непоганий тактичний крок української сторони згадати в рамках цих консультацій (перемовин – ред.) Трампа. Йому подобається, коли про нього говорять", - сказав Лісний.

Політолог нагадав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв раніше, що Трамп сказав йому, що він відвідає потенційні мирні переговори між лідерами України та росії в Туреччині, якщо російський диктатор володимир путін також погодиться взяти участь.

Тому ми використовуємо цей концепт для того, щоб привернути увагу Трампа до заходу й продемонструвати добру волю. Ми готові їхати в серпні. Чому в серпні? Тому що це в рамках ультиматуму 50 днів, це бажання вирішити це питання позитивно для себе та світу до вересня. Проте наш ворог вважає, що в них є просування на фронті, що вони зможуть дотиснути Україну й показати Трампу восени, які вони "молодці" - розповів Лісний.

Лісний нагадав, що щонайменше два американські міністри й сенатори говорять про те, що 51 день може дуже сильно здивувати путіна.

"Насправді росія робить все для того, щоб 51 день був для них неприємною несподіванкою", - підкреслив політолог.

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Контекст

Вчора, 23 липня у Стамбулі відбулись перемовини української делегації з російською.

Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Російську делегацію очолював помічник путіна володимир мединський.

росія погодилась працювати над тим, щоб повертати військовополонених, які в полоні понад 3 роки. Делегації також проговорили й обидві сторони погодили проведення регулярних санітарних обмінів військовополоненими.

Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що понад 1,2 тис. людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україно.

Україна на переговорах запропонувала росіянам провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.

Проте як повідомив речник МЗС Георгій Тихий за підсумками перемовин, дедлайну щодо зустрічі Володимира Зеленського та російського диктатора путіна немає. Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з очільником кремля.

Також Тихий заявив, що росія не приховує, що не хоче припинення вогню, адже, на її переконання, війська рф просуваються на фронті та перемагають Україну, проте це не так.

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