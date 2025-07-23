Короткострокові перемир'я, обмін полоненими та повернення тисяч тіл загиблих: мединський розповів, що ще рф пропонувала Україні

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україні запропонували низку ініціатив - обмін ще не менш ніж по 1200 військовополонених, оголошення перемир'я на короткі терміни та передачу 3000 тіл загиблих українських військових, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія запропонувала Україні обмін ще не менш ніж по 1200 військовополонених із кожного боку - заявив мединський.

Крім того, за його словами, росія запропонувала Києву розглянути питання оголошення коротких, по 24, 48 годин, перемир'їв, щоб забрати поранених і тіла бійців.

мединський додав, що рф запропонувала Києву передати ще 3000 тіл загиблих українських військовослужбовців.

рф пропонує Україні сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн - мединський

Доповнення

У Стамбулі завершились переговори української та російської делегацій.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював надію, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації з меморандумів, якими обмінялися Україна та росія під час попередньої зустрічі.