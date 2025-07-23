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Краткосрочные перемирия, обмен пленными и возвращение тысяч тел погибших: мединский рассказал, что еще рф предлагала Украине

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о предложениях Украине по обмену по 1200 военнопленных, коротких перемирий и передаче 3000 тел погибших украинских военных. Переговоры украинской и российской делегаций завершились в Стамбуле.

Краткосрочные перемирия, обмен пленными и возвращение тысяч тел погибших: мединский рассказал, что еще рф предлагала Украине

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украине предложили ряд инициатив - обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных, объявление перемирия на короткие сроки и передачу 3000 тел погибших украинских военных, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны

- заявил мединский.

Кроме того, по его словам, россия предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.

мединский добавил, что рф предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

рф предлагает Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн - мединский23.07.25, 22:07 • 812 просмотров

Дополнение

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Стамбул
Хакан Фидан
Турция
Украина
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