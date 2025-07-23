рф предлагает Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн - мединский
Киев • УНН
Российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы после завершения переговоров в Стамбуле. Украинская, по словам мединского, делегация рассматривает это предложение.
россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Об этом сообщил глава российской делегации и советник российского диктатора Владимир Мединский, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
По словам Мединского, украинская сторона решила рассмотреть предложение по рабочим группам.
РФ и Украина договорились об обменах военных и гражданских – росСМИ23.07.25, 21:53 • 496 просмотров
Дополнение
В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.
В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.
Умеров о переговорах с рф: Украина готова к прекращению огня и выступает за встречу лидеров23.07.25, 21:21 • 1830 просмотров