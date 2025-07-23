рф предлагает Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн - мединский

россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Об этом сообщил глава российской делегации и советник российского диктатора Владимир Мединский, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По словам Мединского, украинская сторона решила рассмотреть предложение по рабочим группам.

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Дополнение

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.

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