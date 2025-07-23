рф пропонує Україні сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн - мединський
Київ • УНН
Російська сторона запропонувала Україні створити три робочі групи після завершення переговорів у Стамбулі. Українська, за словами мединського, делегація розглядає цю пропозицію.
росія запропонувала Україні сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Про це повідомив глава російської делегації та радник російського диктатора володимир мединський, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
За словами мединського, українська сторона вирішила розглянути пропозицію щодо робочих груп.
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У Стамбулі завершились переговори української та російської делегацій.
На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював надію, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації з меморандумів, якими обмінялися Україна та росія під час попередньої зустрічі.
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