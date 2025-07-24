Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой

россия продолжает тянуть время. Президент США Дональд Трамп должен "считать" вчерашние переговоры в Стамбуле продолжением издевательства над ним со стороны россии и соответственно реагировать. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.

Так оно и есть, россия продолжает тянуть время. Отличие от того, что было на предыдущих консультациях, потому что не могу я назвать их переговорами, из-за того, что уровень российской делегации ниже плинтуса, это то, что, как сказал представитель МИД Украины (Георгий Тихий – ред.) мединский и его компания перестали нас поучать, рассказывать историю в своей интерпретации и вели себя более-менее спокойно - сказал Лесной.

Важные достижения на переговорах в Стамбуле

Лесной подчеркнул, что важным результатом для Украины являются договоренности по обменам, ведь переговоры их ускоряют.

"Если посмотреть на результаты, то один из них очень важен для нас, он систематический – это гуманитарная составляющая. Это очень важно и нельзя отбрасывать ее ни в коем случае, потому что раздаются голоса о том, что обмены и так происходят. Да, над обменами постоянно работают, но этот кейс их ускорил", - заявил Лесной.

Политолог напомнил, что другие предложения по всеобъемлющему прекращению огня и проведению встречи на уровне лидеров россия отвергла.

"Остальное – это ни о чем, потому что украинская сторона предлагала запустить режим всеобъемлющего прекращения огня и провести встречу на уровне лидеров. Все это было отвергнуто. россияне использовали свою заготовку, которую они раньше также пытались продвинуть – это режимы временного и краткосрочного прекращения огня: 24 часа, 48 часов для того, чтобы забрать раненых, павших, и потом подать это, как один из положительных моментов, достигнутых во время переговоров и громко назвать его режимом прекращения огня", - сказал Лесной.

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Политолог отметил, что украинская делегация опытная и понимает, с кем имеет дело, поэтому сказала, что взяла это в работу, но это не режим прекращения огня.

"Время проведения этих консультаций (переговоров – ред.) указывает на то, что Трамп должен считать эту встречу продолжением издевательства над ним со стороны рф и соответственно реагировать. Сделает ли он так, это большая интрига", - заявил Лесной.

Роль Трампа в переговорах с рф

Политолог положительно оценил тактический шаг украинской делегации по предложению провести встречу на уровне лидеров с участием Дональда Трампа.

"Я считаю, что это неплохой тактический шаг украинской стороны упомянуть в рамках этих консультаций (переговоров – ред.) Трампа. Ему нравится, когда о нем говорят", - сказал Лесной.

Политолог напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что Трамп сказал ему, что он посетит потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и россии в Турции, если российский диктатор владимир путин также согласится принять участие.

Поэтому мы используем этот концепт для того, чтобы привлечь внимание Трампа к мероприятию и продемонстрировать добрую волю. Мы готовы ехать в августе. Почему в августе? Потому что это в рамках ультиматума 50 дней, это желание решить этот вопрос положительно для себя и мира до сентября. Однако наш враг считает, что у них есть продвижение на фронте, что они смогут дожать Украину и показать Трампу осенью, какие они "молодцы" - рассказал Лесной.

Лесной напомнил, что по меньшей мере два американских министра и сенаторы говорят о том, что 51 день может очень сильно удивить путина.

"На самом деле россия делает все для того, чтобы 51 день был для них неприятной неожиданностью", - подчеркнул политолог.

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Контекст

Вчера, 23 июля в Стамбуле состоялись переговоры украинской делегации с российской.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Российскую делегацию возглавлял помощник путина владимир мединский.

россия согласилась работать над тем, чтобы возвращать военнопленных, которые в плену более 3 лет. Делегации также проговорили и обе стороны согласовали проведение регулярных санитарных обменов военнопленными.

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что более 1,2 тыс. человек примут участие в гуманитарном обмене между россией и Украиной.

Украина на переговорах предложила россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина в августе.

Однако, как сообщил представитель МИД Георгий Тихий по итогам переговоров, дедлайна по встрече Владимира Зеленского и российского диктатора путина нет. Зеленский готов хоть завтра встретиться с главой Кремля.

Также Тихий заявил, что Россия не скрывает, что не хочет прекращения огня, ведь, по ее убеждению, войска РФ продвигаются на фронте и побеждают Украину, однако это не так.

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