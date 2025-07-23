Украина настаивает на безусловном прекращении огня – Умеров
Киев • УНН
Украина настаивает на безусловном прекращении огня и приоритетности встречи лидеров и гуманитарного трека. Российская сторона пока не соглашается на прекращение огня.
Украина настаивает на безусловном прекращении огня. В приоритете также встреча лидеров и гуманитарный трек. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам переговоров с РФ в Стамбуле, передает УНН.
Что касается гуманитарного трека, то он будет продолжаться. Мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы также ставим в приоритет встречу лидеров и гуманитарный трек. Украинская сторона всегда готова к переговорам о прекращении огня, и американская сторона инициировала такие переговоры. Сейчас решение не зависит от нас, мир должен сейчас поддерживать Украину, но мы готовы к прекращению огня
Он подчеркнул, что именно российская сторона не соглашается на прекращение огня.
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