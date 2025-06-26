Трамп готовий приєднатися до переговорів у Туреччині щодо війни в Україні, якщо путін буде - Ердоган
Київ • УНН
Дональд Трамп готовий відвідати переговори між Україною та росією в Туреччині. Його участь залежить від присутності володимира путіна на цих переговорах.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп сказав йому, що він відвідає потенційні мирні переговори між лідерами України та росії в Туреччині, якщо російський диктатор володимир путін також погодиться взяти участь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Він (Трамп) сказав: "Якщо президент росії володимир путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми проведемо необхідні контакти, і, дай Боже, відбудеться ця зустріч якомога швидше
Припинення вогню за Близькому Сході може бути хорошим прикладом для росії та України - Віткофф26.06.25, 11:49 • 1174 перегляди
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Вчора, 25 червня, на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема.
Трамп напередодні на полях саміту НАТО також провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що під час зустрічі не говорив із Зеленським про припинення вогню, додавши при цьому, що український лідер був люб'язний. Президент США також зазначав, що хоче поговорити з путіним.
Зеленський, коментуючи зустріч з Трампом заявляв, що зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.