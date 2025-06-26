Трамп готовий приєднатися до переговорів у Туреччині щодо війни в Україні, якщо путін буде - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його американський колега Дональд Трамп сказав йому, що він відвідає потенційні мирні переговори між лідерами України та росії в Туреччині, якщо російський диктатор володимир путін також погодиться взяти участь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Він (Трамп) сказав: "Якщо президент росії володимир путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми проведемо необхідні контакти, і, дай Боже, відбудеться ця зустріч якомога швидше - цитує його слова журналістам офіс Ердогана в четвер.

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Доповнення

Вчора, 25 червня, на полях саміту НАТО Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема.

Трамп напередодні на полях саміту НАТО також провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що під час зустрічі не говорив із Зеленським про припинення вогню, додавши при цьому, що український лідер був люб'язний. Президент США також зазначав, що хоче поговорити з путіним.

Зеленський, коментуючи зустріч з Трампом заявляв, що зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.