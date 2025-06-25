"Хотів поцікавитися його справами": Трамп заявив, що не говорив із Зеленським про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню й заявив, що український лідер був люб'язний. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

На запитання, чи обговорював він із Зеленським припинення вогню в Україні, Трамп відповів: "Ні. Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже люб'язним. Я був дуже радий його бачити. Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну".

Президент США також заявив, що хоче поговорити з путіним.

Якщо я зможу, я поговорю з путіним, чи ми зможемо припинити війну