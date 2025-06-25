"Хотів поцікавитися його справами": Трамп заявив, що не говорив із Зеленським про припинення вогню
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню з Володимиром Зеленським, але хотів би поговорити про це з путіним. Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її змістовною, та включив припинення вогню до обговорених питань.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про припинення вогню й заявив, що український лідер був люб'язний. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.
На запитання, чи обговорював він із Зеленським припинення вогню в Україні, Трамп відповів: "Ні. Я тільки хотів поцікавитися його справами. У нас були тяжкі часи, але він був дуже люб'язним. Я був дуже радий його бачити. Це була чудова зустріч. Я думаю, що це чудовий час, щоб припинити війну".
Президент США також заявив, що хоче поговорити з путіним.
Якщо я зможу, я поговорю з путіним, чи ми зможемо припинити війну
Доповення
Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.