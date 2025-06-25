"Хотел поинтересоваться его делами": Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи не говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении огня и заявил, что украинский лидер был любезен. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

На вопрос, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня в Украине, Трамп ответил: "Нет. Я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень любезным. Я был очень рад его видеть. Это была замечательная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну".

Президент США также заявил, что хочет поговорить с путиным.

Если я смогу, я поговорю с путиным, сможем ли мы прекратить войну - заявил Трамп.

Дополнение

Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.