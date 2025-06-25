"Хотел поинтересоваться его делами": Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о прекращении огня

$41.790.08
48.510.49
ukenru
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
15:23 • 428 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
14:34 • 8116 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
13:56 • 15019 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 19748 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
12:15 • 30074 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
10:31 • 42464 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 58162 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 74957 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 104469 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 101044 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
49%
748мм
Популярные новости
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно25 июня, 07:18 • 68634 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра25 июня, 08:15 • 58477 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО25 июня, 08:58 • 59771 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 77682 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 78925 просмотра
публикации
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 21152 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 79162 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 126439 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 167831 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 170600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой15:21 • 728 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 46157 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 53466 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 65823 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 139387 просмотра
Актуальное
Хранитель
Доллар США
Евро
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

"Хотел поинтересоваться его делами": Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о прекращении огня

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не обсуждал прекращение огня с Владимиром Зеленским, но хотел бы поговорить об этом с путиным. Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее содержательной, и включил прекращение огня в число обсуждавшихся вопросов.

"Хотел поинтересоваться его делами": Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи не говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о прекращении огня и заявил, что украинский лидер был любезен. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО, передает УНН.

На вопрос, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня в Украине, Трамп ответил: "Нет. Я только хотел поинтересоваться его делами. У нас были тяжелые времена, но он был очень любезным. Я был очень рад его видеть. Это была замечательная встреча. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы прекратить войну".

Президент США также заявил, что хочет поговорить с путиным.

Если я смогу, я поговорю с путиным, сможем ли мы прекратить войну 

- заявил Трамп.

Дополнение

Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9