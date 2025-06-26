Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет Путин - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп сказал ему, что он посетит потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и россии в Турции, если российский диктатор владимир путин также согласится принять участие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Он (Трамп) сказал: "Если президент россии владимир путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду. Мы проведем необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее - цитирует его слова журналистам офис Эрдогана в четверг.

Прекращение огня на Ближнем Востоке может быть хорошим примером для россии и Украины - Виткофф

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Вчера, 25 июня, на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема.

Трамп накануне на полях саммита НАТО также провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что во время встречи не говорил с Зеленским о прекращении огня, добавив при этом, что украинский лидер был любезен. Президент США также отмечал, что хочет поговорить с путиным.

Зеленский, комментируя встречу с Трампом заявлял, что в частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное сопроизводство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.