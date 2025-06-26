Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет Путин - Эрдоган

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
10:24 • 550 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
08:26 • 11674 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
08:12 • 47664 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
07:30 • 33739 просмотра
Что происходит с авиационной техникой после того, как она "отработала свое" – комментарии экспертов
06:55 • 39458 просмотра
Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется
25 июня, 19:38 • 54869 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 87639 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 93041 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 90911 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
25 июня, 13:08 • 86124 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
66%
747мм
Популярные новости
Взрывы в москве: столица рф в ночь на 26 июня подверглась очередному удару беспилотников26 июня, 00:41 • 38034 просмотра
Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой26 июня, 01:14 • 62520 просмотра
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил26 июня, 01:45 • 64789 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД26 июня, 02:17 • 64225 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек05:44 • 48406 просмотра
публикации
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”09:58 • 10258 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
08:12 • 47634 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 83565 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 90035 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 98453 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гаага
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде07:00 • 19581 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 37258 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 45451 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 41037 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 76372 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
BFM TV
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост

Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет Путин - Эрдоган

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Дональд Трамп готов посетить переговоры между Украиной и Россией в Турции. Его участие зависит от присутствия Владимира Путина на этих переговорах.

Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет Путин - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп сказал ему, что он посетит потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и россии в Турции, если российский диктатор владимир путин также согласится принять участие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Он (Трамп) сказал: "Если президент россии владимир путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я тоже приеду. Мы проведем необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее

- цитирует его слова журналистам офис Эрдогана в четверг.

Прекращение огня на Ближнем Востоке может быть хорошим примером для россии и Украины - Виткофф26.06.25, 11:49 • 1164 просмотра

Дополнение

Вчера, 25 июня, на полях саммита НАТО Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема.

Трамп накануне на полях саммита НАТО также провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что во время встречи не говорил с Зеленским о прекращении огня, добавив при этом, что украинский лидер был любезен. Президент США также отмечал, что хочет поговорить с путиным.

Зеленский, комментируя встречу с Трампом заявлял, что в частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное сопроизводство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9