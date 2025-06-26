Прекращение огня на Ближнем Востоке может быть хорошим примером для россии и Украины - Виткофф

Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф выразил надежду, что быстрое прекращение огня между Израилем или Ираном может стать хорошим примером войны россии против Украины, пишет УНН со ссылкой на комментарий Виткоффа для CNBC.

Детали

Я думаю, что когда видишь надежду, которая сейчас излучается в результате того, что здесь произошло, я думаю, что она вполне может склониться к россии и Украине. Именно на это мы надеемся. Мы надеемся, что люди, взглянув на то, что произошло в Иране, скажут: знаете что? Мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса - заявил Виткофф, отвечая на вопрос, может ли соглашение между Ираном и Израилем повлиять на мирный процесс между россией и Украиной.

Виткофф также выразил надежду, что ситуация в Иране приведет к очень хорошим последствиям в урегулировании российско-украинского конфликта.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Иранский государственный телеканал Press TV также сообщил о начале прекращения огня.

Виткофф заявил, что ядерную программу Ирана после ударов США почти невозможно восстановить, для этого потребуются годы.