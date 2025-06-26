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Припинення вогню за Близькому Сході може бути хорошим прикладом для росії та України - Віткофф

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Стів Віткофф, спецпредставник президента США, висловив сподівання, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном може стати прикладом для врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Він також зазначив, що ядерна програма Ірану майже повністю знищена після ударів США.

Припинення вогню за Близькому Сході може бути хорошим прикладом для росії та України - Віткофф

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф висловив сподівання, що швидке припинення вогню між Ізраїлем чи Іраном може стати хорошим прикладом війни росії проти України, пише УНН з посиланням на коментар Віткоффа для CNBC.

Деталі

Я думаю, що коли бачиш надію, яка зараз випромінюється в результаті того, що тут сталося, я думаю, що вона цілком може схилитися до росії та України. Саме на це ми сподіваємося. Ми сподіваємося, що люди, поглянувши на те, що сталося в Ірані, скажуть: знаєте що? Ми також хочемо бути частиною такого мирного процесу 

- заявив Віткофф, відповідаючи на запитання, чи може угода між Іраном та Ізраїлем вплинути на мирний процес між росією і Україною.

Віткофф також висловив сподівання, що ситуація в Ірані призведе до дуже хороших наслідків у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп оголосив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Іранський державний телеканал Press TV також повідомив про початок припинення вогню.

Віткофф заявив, що ядерну програму Ірану після ударів США майже неможливо відновити, для цього будуть потрібні роки.

У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки 

– заявив спецпосланець Трампа.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Стів Віткофф
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
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