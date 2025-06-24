Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про набуття чинності режимом припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, пише УНН.

Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його! Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів! - написав Трамп у своїй соцмережі The Truth Social.

Раніше про початок припинення вогню повідомив іранський державний телеканал Press TV.

Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить напади на їхню країну, повідомив CNN високопоставлений чиновник Білого дому. За словами джерела, Іран погодився на ці умови.

Під час переговорів, як повідомляється, президент США Дональд Трамп безпосередньо спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, тоді як віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар США і радник Трампа з національної безпеки Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф обговорили умови через прямі та непрямі канали з іранцями.

Білий дім стверджує, що угода стала можливою лише завдяки ударам США по трьох ядерних об’єктах Ірану в суботу.

Трамп також безпосередньо спілкувався з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, під час розмови він подякував йому за допомогу в посередництві угоди про припинення вогню, сказав чиновник.

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