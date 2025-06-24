США: Іран більше не здатний створювати ядерну зброю

Іран більше не в змозі створювати ядерну зброю після того, як удари США зруйнували його інфраструктуру. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

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За його словами, Іран був дуже близький до отримання ядерної зброї.

Тепер Іран не в змозі створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили - сказав Венс.

Він також зазначив, що якщо Іран захоче створити ядерну зброю в майбутньому, йому "знову доведеться мати справу з американськими військовими".

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За його словами, "ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться".

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