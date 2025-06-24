США: Іран більше не здатний створювати ядерну зброю
Київ • УНН
Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не може створювати ядерну зброю після ударів США, які зруйнували його інфраструктуру. Він зазначив, що Вашингтон знищив обладнання, необхідне для її створення Тегераном.
Іран більше не в змозі створювати ядерну зброю після того, як удари США зруйнували його інфраструктуру. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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За його словами, Іран був дуже близький до отримання ядерної зброї.
Тепер Іран не в змозі створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили
Він також зазначив, що якщо Іран захоче створити ядерну зброю в майбутньому, йому "знову доведеться мати справу з американськими військовими".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За його словами, "ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться".
Коваленко: росія кинула Іран, інакше і бути не могло24.06.25, 03:01 • 774 перегляди