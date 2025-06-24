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США: Іран більше не здатний створювати ядерну зброю

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не може створювати ядерну зброю після ударів США, які зруйнували його інфраструктуру. Він зазначив, що Вашингтон знищив обладнання, необхідне для її створення Тегераном.

США: Іран більше не здатний створювати ядерну зброю

Іран більше не в змозі створювати ядерну зброю після того, як удари США зруйнували його інфраструктуру. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За його словами, Іран був дуже близький до отримання ядерної зброї.

Тепер Іран не в змозі створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його знищили

- сказав Венс.

Він також зазначив, що якщо Іран захоче створити ядерну зброю в майбутньому, йому "знову доведеться мати справу з американськими військовими".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За його словами, "ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Джей Ді Венс
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