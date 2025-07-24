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На Сумщині у лісосмузі знайшли тіло зниклої 17-річної дівчини: є ушкодження, характерні для зґвалтування

Київ • УНН

 • 2970 перегляди

У Сумському районі виявили тіло 17-річної дівчини, яка зникла після вечірньої прогулянки. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті та ймовірного зґвалтування, розпочато розслідування.

На Сумщині у лісосмузі знайшли тіло зниклої 17-річної дівчини: є ушкодження, характерні для зґвалтування

У Сумському районі в лісосмузі знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка зникла після вечірньої прогулянки. На тілі виявлено ознаки насильницької смерті та, ймовірно, зґвалтування. Триває досудове розслідування. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Під час пошукових заходів в селищі Миколаївка Сумського району сьогодні, 24 липня 2025 року, близько 13:00 в лісосмузі правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для зґвалтування 

- йдеться у дописі.

Як повідомили прокурори, напередодні її батьки звернулися до поліції із заявою, що їхня донька не повернулась додому після прогулянки.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України) 

- додали у відомстві.

Керівник Сумської обласної прокуратури очолив групу прокурорів у цій справі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Сумська область
Генеральний прокурор (Україна)
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