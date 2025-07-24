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В Сумской области в лесополосе нашли тело пропавшей 17-летней девушки: есть повреждения, характерные для изнасилования

Киев • УНН

 • 2688 просмотра

В Сумском районе обнаружили тело 17-летней девушки, которая пропала после вечерней прогулки. На теле нашли признаки насильственной смерти и вероятного изнасилования, начато расследование.

В Сумской области в лесополосе нашли тело пропавшей 17-летней девушки: есть повреждения, характерные для изнасилования

В Сумском районе в лесополосе нашли мертвой 17-летнюю девушку, которая исчезла после вечерней прогулки. На теле обнаружены признаки насильственной смерти и вероятного изнасилования. Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В ходе поисковых мероприятий в поселке Николаевка Сумского района сегодня, 24 июля 2025 года, около 13:00 в лесополосе правоохранители обнаружили труп пропавшей с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для изнасилования 

- говорится в сообщении.

Как сообщили прокуроры, накануне ее родители обратились в полицию с заявлением, что их дочь не вернулась домой после прогулки.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства, сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины) 

- добавили в ведомстве.

Руководитель Сумской областной прокуратуры возглавил группу прокуроров по этому делу.

Жестоко убил незнакомку возле банкомата в Днепре: подростку избрали меру пресечения24.07.25, 14:38 • 2118 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
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