Жестоко убил незнакомку возле банкомата в Днепре: подростку избрали меру пресечения

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 18256 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 14038 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 32649 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
07:16 • 40053 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 53835 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 83566 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 60105 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 48787 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73283 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 141119 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.3м/с
36%
748мм
Популярные новости
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки24 июля, 02:54 • 53192 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 63321 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 13098 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 57238 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 39822 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 18254 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 57742 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 141117 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 224035 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 280162 просмотра
Актуальные люди
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Стамбул
Херсон
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 167149 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 286446 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 371581 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 376708 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 366148 просмотра
Актуальное
Instagram
Евро
Доллар США
Су-34
9К720 Искандер

Жестоко убил незнакомку возле банкомата в Днепре: подростку избрали меру пресечения

Киев • УНН

 • 788 просмотра

В Днепре 14-летний подросток напал на незнакомую женщину возле банкомата, нанеся ей не менее пяти ножевых ранений. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Жестоко убил незнакомку возле банкомата в Днепре: подростку избрали меру пресечения

Возле банкомата в Днепре 14-летний подросток напал на незнакомую женщину с ножом. По данным следствия, он нанес потерпевшей не менее пяти ранений. Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, пишет УНН.

24 июля 2025 года Индустриальный районный суд г. Днепра удовлетворил ходатайство прокурора и избрал 14-летнему юноше, подозреваемому в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

- говорится в сообщении.

Как указано, прокуратура настаивала на применении самой строгой меры пресечения, и суд поддержал эту позицию.

Как сообщают прокуроры, следствие установило, что "утром 23 июля 2025 года подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата в городе Днепр и нанес ей не менее пяти ножевых ранений в шею и туловище".

От полученных травм жертва скончалась на месте. Юношу задержали и изъяли орудие преступления - нож, приобретенный накануне. Его отправили на экспертизу.

При этом, как указано, целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей. Досудебное расследование продолжается.

На Черкасщине женщина во время драки ударила шампуром мужа19.07.25, 19:48 • 7048 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Днепр
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9