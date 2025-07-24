Жестоко убил незнакомку возле банкомата в Днепре: подростку избрали меру пресечения

Возле банкомата в Днепре 14-летний подросток напал на незнакомую женщину с ножом. По данным следствия, он нанес потерпевшей не менее пяти ранений. Подозреваемому избрали меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура, пишет УНН.

24 июля 2025 года Индустриальный районный суд г. Днепра удовлетворил ходатайство прокурора и избрал 14-летнему юноше, подозреваемому в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - говорится в сообщении.

Как указано, прокуратура настаивала на применении самой строгой меры пресечения, и суд поддержал эту позицию.

Как сообщают прокуроры, следствие установило, что "утром 23 июля 2025 года подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата в городе Днепр и нанес ей не менее пяти ножевых ранений в шею и туловище".

От полученных травм жертва скончалась на месте. Юношу задержали и изъяли орудие преступления - нож, приобретенный накануне. Его отправили на экспертизу.

При этом, как указано, целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей. Досудебное расследование продолжается.

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