На Черкасщине женщина во время драки ударила шампуром мужа
Киев • УНН
На Черкасщине 33-летняя женщина во время ссоры на базе отдыха смертельно ранила 26-летнего мужчину шампуром. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
В Черкасской области 33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину. От полученной травмы потерпевший скончался, передает УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.
Детали
Инцидент произошел 17 июля на одной из баз отдыха в Звенигородском районе. Мужчина и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Позже между ними возникла ссора с дракой, во время которой 33-летняя женщина схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа.
На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и специалисты-криминалисты полиции. Полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Следователи, под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры, сообщили задержанной о подозрении в умышленном убийстве, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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