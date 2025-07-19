На Черкасщине женщина во время драки ударила шампуром мужа

В Черкасской области 33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину. От полученной травмы потерпевший скончался, передает УНН со ссылкой на полицию Черкасской области.

Детали

Инцидент произошел 17 июля на одной из баз отдыха в Звенигородском районе. Мужчина и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Позже между ними возникла ссора с дракой, во время которой 33-летняя женщина схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и специалисты-криминалисты полиции. Полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Следователи, под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры, сообщили задержанной о подозрении в умышленном убийстве, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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