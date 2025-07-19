На Черкащині жінка під час бійки вдарила шампуром чоловіка

У Черкаській області 33-річна жінка під час сварки шампуром вдарила у груди 26-річного чоловіка. Від отриманої травми потерпілий помер, передає УНН із посиланням на поліцію Черкаської області.

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Інцидент стався 17 липня на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі. Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка з бійкою під час якої, 33-річна жінка схопила шампура та смертельно поранила ним свого чоловіка.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти поліції. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві, ст. 115 Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

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