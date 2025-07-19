На Черкащині жінка під час бійки вдарила шампуром чоловіка

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
17:59 • 1114 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
17:24 • 3936 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
14:56 • 10967 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 71253 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 198888 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 103869 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 97665 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 96121 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 77423 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 60536 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.5м/с
85%
742мм
Популярнi новини
Директора Бесарабського ринку відправили під арешт з можливістю застави: деталі19 липня, 08:57 • 5466 перегляди
Ґвалтувала доньку для заробітку на порнографії: киянку засудили до 15 років та позбавили батьківських прав19 липня, 10:57 • 13720 перегляди
У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС помітили дим: що відомо19 липня, 11:40 • 10622 перегляди
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста12:41 • 7006 перегляди
"Це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні": Зеленський посмертно нагородив підлітків, убитих окупантами в Бердянську13:56 • 8514 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 198895 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 130048 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 197881 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 219796 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 397500 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 10926 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 71263 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 135413 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 138751 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 143907 перегляди
Актуальне
Шахед-136
M1 Abrams
Іскандер (ОТРК)
Х-101
MIM-104 Patriot

На Черкащині жінка під час бійки вдарила шампуром чоловіка

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

На Черкащині 33-річна жінка під час сварки на базі відпочинку смертельно поранила 26-річного чоловіка шампуром. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

На Черкащині жінка під час бійки вдарила шампуром чоловіка

У Черкаській області 33-річна жінка під час сварки шампуром вдарила у груди 26-річного чоловіка. Від отриманої травми потерпілий помер, передає УНН із посиланням на поліцію Черкаської області.

Деталі

Інцидент стався 17 липня на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі. Чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів та вживали алкоголь. Пізніше між ними виникла сварка з бійкою під час якої, 33-річна жінка схопила шампура та смертельно поранила ним свого чоловіка. 

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та фахівці-криміналісти поліції. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України. 

Слідчі, під процесуальним керівництвом Звенигородської окружної прокуратури, повідомили затриманій про підозру в умисному вбивстві, ст. 115 Кримінального кодексу України. 

За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

На Одещині жінка вдарила 17-річного сина ножем у груди під час сварки: подробиці інциденту22.05.25, 21:05 • 3983 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Черкаська область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9