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На Одещині жінка вдарила 17-річного сина ножем у груди під час сварки: подробиці інциденту

Київ • УНН

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В Одеській області 50-річна жінка під час сварки вдарила 17-річного сина ножем у груди. Хлопця госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітки, а матері загрожує до 8 років в'язниці.

На Одещині жінка вдарила 17-річного сина ножем у груди під час сварки: подробиці інциденту

В Одеській області під час сварки жінка вдарила 17-річного сина ножем під час сварки. Їй загрожує позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

За даними поліції, подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання родини, в одному з населених пунктів Теплицької громади. Правоохоронці встановили, що між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. У ході сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди.

"Швидку" синові викликав батько. Лікарі госпіталізували юнака із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені, що призвело до розвитку гемотораксу, про що повідомили в поліцію.

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З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину, яке скерували на експертне дослідження. Правопорушницю затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігурантці про підозру в умисному  тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури 

- зазначила начальник відділення № 1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

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