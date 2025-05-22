На Одещині жінка вдарила 17-річного сина ножем у груди під час сварки: подробиці інциденту

В Одеській області під час сварки жінка вдарила 17-річного сина ножем під час сварки. Їй загрожує позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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За даними поліції, подія сталася кілька днів тому за місцем мешкання родини, в одному з населених пунктів Теплицької громади. Правоохоронці встановили, що між нетверезою 50-річною жінкою та її 17-річним сином виник побутовий конфлікт. У ході сварки мати схопила зі столу кухонний ніж і нанесла удар хлопцеві у груди.

"Швидку" синові викликав батько. Лікарі госпіталізували юнака із проникаючою раною грудної клітки та пошкодженням легені, що призвело до розвитку гемотораксу, про що повідомили в поліцію.

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З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину, яке скерували на експертне дослідження. Правопорушницю затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігурантці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури - зазначила начальник відділення № 1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

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