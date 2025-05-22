В Одесской области женщина ударила 17-летнего сына ножом в грудь во время ссоры: подробности инцидента

В Одесской области во время ссоры женщина ударила 17-летнего сына ножом во время ссоры. Ей грозит лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

По данным полиции, происшествие произошло несколько дней назад по месту жительства семьи, в одном из населенных пунктов Теплицкой громады. Правоохранители установили, что между нетрезвой 50-летней женщиной и ее 17-летним сыном возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мать схватила со стола кухонный нож и нанесла удар парню в грудь.

"Скорую" сыну вызвал отец. Врачи госпитализировали юношу с проникающей раной грудной клетки и повреждением легкого, что привело к развитию гемоторакса, о чем сообщили в полицию.

На Киевщине мужчине грозит 5-8 лет заключения за удар ножом оппонента из-за оскорбления жены

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления, которое направили на экспертное исследование. Правонарушительницу задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Собрав достаточное количество доказательств, мы сообщили фигурантке о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Согласно ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, женщине грозит до восьми лет лишения свободы. По нашему ходатайству суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры - отметила начальник отделения № 1 следственного отдела Болградского районного отдела полиции Елена Узун-Куртогло.

Нанес несколько ударов ножом и забрал телефон и рюкзак: в Одессе злоумышленник напал на военного