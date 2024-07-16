В Киевской области 44-летний мужчина во время конфликта ударил ножом 58-летнего оппонента из-за оскорбления его жены. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет заключения. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении 44-летнему жителю села Пустоваровка в Сквирской общине. Мужчина во время конфликта ударил ножом потерпевшего, за что ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Происшествие произошло в коридоре местного общежития. По данным следствия, накануне потерпевший словесно оскорбил жену подозреваемого. На следующий день обиженный мужчина пошел к 58-летнему обидчику и во время ссоры ударил его ножом в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали с проникающим ранением, ему было проведено оперативное вмешательство.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте происшествия и поместили его в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

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