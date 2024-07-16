Судье горрайонного суда Броваров сообщили о подозрении в подделке документов, чтобы поехать в круиз на Карибы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о судье Владимире Сердинском.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении судье горрайонного суда Броваров, который по поддельным документам выехал за границу на отдых. Также о подозрении сообщено адвокату, который помогал ему сделать фальшивые документы. Установлено, что судья во время военного положения поехал отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна - говорится в сообщении.

В ГБР сообщают, что для этого служитель Фемиды в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. На основании этой фальшивки у судьи ему оформили служебную командировку за границу.

В СБУ напомнили, что в сентябре 2023 года этого же судью разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.

Он требовал 4 тыс. долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания.

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