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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 11:28  •  8749 просмотра

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Ирина Сысоенко была задержана за организацию масштабной схемы изготовления поддельных документов об инвалидности, чтобы помочь уклонистам избежать мобилизации.

Служба безопасности задержала корыстную народную депутатку Ирину Сысоенко, которая причастна к масштабной схеме уклонения от мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источники УНН подтвердили, что задержанная бывшая нардеп – это Ирина Сысоенко, которая была в Раде от партии "Самопомощь".

Дополнение

По данным СБУ, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов.

В результате комплексных мероприятий в Киеве " на горячем "задержан организатор у схемы и ее сообщника из Львовщины, который передавал ей" откат " в размере 32 тыс. долларов США.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов.На основании собранных доказательств организатору преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);
  • ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Справочно

Ирина Сысоенко-украинская политическая деятельница из Николаева. Она была народным депутатом VIII созыва и заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения. прошла в ВРУ под № 25 списка партии "Объединение "Самопомощь". Сысоенко также известна как заслуженный юрист Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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