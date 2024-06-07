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Заробляла 100 тис. доларів в місяць на ухилянтах: у Києві затримано екснардепку

Заробляла 100 тис. доларів в місяць на ухилянтах: у Києві затримано екснардепку

Київ • УНН

 • 17225 перегляди

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації за участю колишньої народної депутатки, яка організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про інвалідність для потенційних призовників, заробляючи майже 100 000 доларів на місяць.

Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині.

Також до "схеми" були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності,

- зазначили правоохоронці.

У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);
  • ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Викрито нові схеми для ухилянтів: серед фігурантів троє посадовців медзакладів та адвокатка12.03.24, 13:17 • 29351 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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