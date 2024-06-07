Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К сделке причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу, - говорится в сообщении.

Детали

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов.

Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделений медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

Также к" схеме " были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий Западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации. Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, потом "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации. Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а далее назначали группу инвалидности, - отметили правоохранители.



В результате комплексных мероприятий в Киеве " на горячем "задержан организатор у схемы и ее сообщника из Львовщины, который передавал ей" откат " в размере 32 тыс. долларов США.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов.На основании собранных доказательств организатору преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат