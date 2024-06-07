Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  8606 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  38652 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  56129 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  70775 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  62997 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  69567 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113693 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111250 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113652 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
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Публикации

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Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации с участием бывшего народного депутата, которая организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов об инвалидности для потенциальных призывников, зарабатывая почти 100 000 долларов в месяц.

Криминал и ЧП •   •  9005 просмотра
Зарабатывала 100 тыс. долларов в месяц на уклонянтах: в Киеве задержан экс-нардеп

Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

Украина и Венгрия ведут политический диалог, чтобы подготовиться к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского.

политика •   •  9952 просмотра
Диалог и работа по встрече Орбана и Зеленского продолжается - Стефанишина

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Дело НАБУ против экс-министра Николая Сольского могло стать дополнительным аргументом для поляков восстановить блокаду границ с Украиной.

Экономика •   •  35871 просмотра
Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Акции Nvidia могут подняться еще на 24% - BofA

По данным Bank of America, акции Nvidia могут вырасти еще на 24%, поскольку производитель чипов готов доминировать на компьютерном рынке в ближайшие годы из-за продолжающегося цикла обновления ИТ-инфраструктуры и бума искусственного интеллекта.

Экономика •   •  9960 просмотра
Акции Nvidia могут подняться еще на 24% - BofA

Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях

Ситуация на фронте остается напряженной на Купянском и Краматорском направлениях. Российские оккупанты совершали атаки и обстрелы, но украинские защитники отразили их попытки продвинуться вперед.

Война •   •  11717 просмотра
Генштаб: на фронте ситуация напряженная На Купянском и Краматорском направлениях

Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

Информация о якобы получении американского гражданства бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым является полностью вымышленной и распространяется российскими источниками как дезинформация.

Война •   •  13672 просмотра
Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

Житель Луцка организовал незаконный ввоз из-за границы более 60 000 электронных сигарет и жидкостей на сумму более 26 миллионов гривен, отправив их покупателям почтой без акцизных марок.

Экономика •   •  11840 просмотра
Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС, как сообщают СМИ, подтвердила Еврокомиссия.

политика •   •  12157 просмотра
Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он может ввести пошлины против стран, в частности Китая, которые не контролируют поток нелегальных иммигрантов со своих территорий в США.

Новости Мира •   •  10381 просмотра
Трамп предлагает установить тарифы против нелегальной иммиграции

Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб

В течение 6 июня Силы обороны Украины нанесли удары по двум местам скопления личного состава противника, системе противовоздушной обороны, радиолокационной станции и складу боеприпасов.

Война •   •  12088 просмотра
Силы обороны уразили средство ПВО и РЛС оккупантов - Генштаб