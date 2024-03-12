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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат

Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат

Киев  •  УНН

12 марта 2024, 11:17  •  8925 просмотра

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Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав трех должностных лиц медицинских учреждений, адвоката и других фигурантов, причастных к продаже поддельных документов и справок. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. долларов.

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. американских долларов,

- говорится в сообщении.

Детали

Так, на Николаевщине: нейтрализована преступная группа, торговавшая фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья. Среди фигурантов - руководительница местного благотворительного фонда, которая подыскивала уклонистов, и ее сообщница - чиновница больницы.

Далее фальшивку передавали заместителю главного врача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" беглецов и назначала им группы инвалидности.

Таким образом более 15 уклонистов планировали использовать это для выезда в ЕС, но сотрудники Службы безопасности предотвратили побег.

На Полтавщине:разоблачили местного адвоката, которая за деньги предлагала беглецам от призыва два варианта "решения вопроса". Первый способ - предоставляла им сфабрикованные выводы ВВК, второй - вносила в информационную систему "Путь" для выезда за границу как водителей международных рейсов.

На Хмельнитчине: ликвидирована еще одна схема нелегальной миграции за границу. К ее организации причастны врач-психиатр военного госпиталя и представительница военно-врачебной комиссии, которые продавали фиктивные справки о "плохом здоровье".

На Прикарпатье: задержан делец, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации. Для этого он продавал им поддельные заключения об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы.

В Львове: ликвидирован еще один канал побега за границу, действовавший под видом грузовых перевозок. Во время комплексных мероприятий задержан делец, который оформлял своих клиентов водителями благотворительного фонда.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя ВВК Черниговщины, который за взятки помогал уклоняться от военной службы, изъяв у него почти 1 миллион долларов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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