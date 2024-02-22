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Допомогав ухилянтам: у ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже 1 млн доларів

Київ • УНН

 • 23057 перегляди

Служба безпеки України затримала колишнього керівника ВЛК Чернігівщини, який за хабарі допомагав ухилятися від військової служби, вилучивши у нього майже 1 мільйон доларів.

Допомогав ухилянтам: у ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже 1 млн доларів

СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини, який допомогав військовозобов’язаним знятись з військового обліку, і вилучила у нього майже 1 млн доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії

- йдеться у повідомленні СБУ.

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України, вкзаали в СБУ.

Як зазначається, ексочільник ВЛК діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних військово-лікарських комісій та медичних установ.

Правоохоронці затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту

- вказали в СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Ексочільнику ВЛК  загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Тетяна Краєвська

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