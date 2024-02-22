Допомогав ухилянтам: у ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже 1 млн доларів
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала колишнього керівника ВЛК Чернігівщини, який за хабарі допомагав ухилятися від військової служби, вилучивши у нього майже 1 мільйон доларів.
СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини, який допомогав військовозобов’язаним знятись з військового обліку, і вилучила у нього майже 1 млн доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії
За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України, вкзаали в СБУ.
Як зазначається, ексочільник ВЛК діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних військово-лікарських комісій та медичних установ.
Правоохоронці затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.
Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту
Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
Ексочільнику ВЛК загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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