СБУ ліквідувала ще п'ять схем ухилення від призову: серед затриманих воєнком з Полтавщини
Київ • УНН
Правоохоронці викрили ще п'ять схем, які допомагали чоловікам ухилятися від призову та нелегально виїжджати з України, затримавши організаторів у різних регіонах.
Правоохоронці викрили ще п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. американських доларів
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Зокрема, на Полтавщині викрито очільника районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній.
За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.
Натомість у Вінниці контррозвідники СБУ затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали своїм клієнтам фіктивні довідки про "погане" здоров’я.
Надалі підробку використовували для "списання" з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.
Нагадаємо, що наприкінці серпня 2023 року було затримано організатора цієї злочинної схеми. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру
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Також правоохоронці затримали адвоката у Дніпрі. За гроші юрист вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів.
Потім інформацію про клієнтів подавали до системи "Шлях" як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі.
Окрім того, на Закарпатті викрито трьох місцевих жителів, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС.
Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігуранти спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний "маршрут" до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість "послуг".
Ще двох ділків "на гарячому" затримали на Львівщині. Чоловіки пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави як водії волонтерської організації.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури
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