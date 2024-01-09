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Ліквідовано ще три схеми ухилення від призову: серед організаторів – ексрадник глави адміністрації януковича

Ліквідовано ще три схеми ухилення від призову: серед організаторів – ексрадник глави адміністрації януковича

Київ • УНН

 • 24992 перегляди

Служба безпеки України ліквідувала схеми, які допомагали чоловікам ухилятися від призову, серед організаторів якої був колишній радник глави адміністрації віктора януковича.

СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих організаторів оборудок - колишній радник глави адміністрації віктора януковича та посадовець військово-лікарської комісії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі 

Організаторів оборудок було затримано у результаті комплексних заходів у Києві, на Тернопільщині та Закарпатті. 

У Києві було нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Головним в цій оборудці був житель столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача віктора януковича. 

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів.

 На Закарпатті викрили посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

У подальшому клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як "списані" з військового обліку.

На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

За грошову "винагороду" вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками. Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.

Як зазначається, організатори оборудок з кожного ухилянта заробляли до 10 тис. доларів США. Наразі їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці розслідують понад 3,8 тис. проваджень щодо ухилення від призову25.12.23, 11:12 • 133170 переглядiв

Тетяна Краєвська

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