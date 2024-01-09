Ликвидированы еще три схемы уклонения от призыва: среди организаторов - экс-советник главы администрации януковича

СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди задержанных организаторов сделок - бывший советник главы администрации виктора януковича и чиновник военно-врачебной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Организаторы сделок были задержаны в результате комплексных мероприятий в Киеве, на Тернопольщине и Закарпатье.

В Киеве была нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок. Главным в этой сделке был житель столицы, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации беглого президента виктора януковича.

Для реализации схемы экс-чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей заграничных рейсов.

На Закарпатье разоблачили чиновника местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медзаключения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем клиенты фигуранта планировали выехать за пределы Украины как "списанные" с воинского учета.

На Тернопольщине военная контрразведка СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции. К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты лесными тропами. Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

Как отмечается, организаторы сделок с каждого уклониста зарабатывали до 10 тыс. долларов США. Сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва