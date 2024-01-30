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ДБР розслідує понад 300 проваджень щодо діяльності ТЦК та СП

ДБР розслідує понад 300 проваджень щодо діяльності ТЦК та СП

Київ • УНН

 • 39939 перегляди

ДБР розслідує понад 300 кримінальних проваджень щодо територіальних центрів комплектування та центрів соціальної підтримки.

ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 28 обвинувальних актів вже в суді.Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"ДБР розслідує зараз понад 300 кримінальних проваджень, які стосуються саме діяльності ТЦК та СП. Звичайно військово-лікарські комісії також не залишаються поза увагою, якщо там зафіксовані порушення", - розповіла Сапьян.

За її словами, 28 обвинувальних актів вже в суді, в них фігурує 46 осіб.

"Є 4 кримінальних провадження де вже є вироки, тобто особи понесли відповідальність", - сказала Сапьян.

Доповнення

Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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