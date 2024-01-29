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Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП

Київ • УНН

 • 32900 перегляди

Міністерство оборони України проводить раптові перевірки територіальних призовних пунктів, виявляючи численні порушення. Міністр оборони Умеров подякував силовим відомствам за співпрацю у виправленні недоліків.

Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень"

Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки

 написав міністр.

Він також подякував Службі безпеки України, Держбюро розслідувань та генпрокурору "за злагоджену кооперацію та професійну роботу".

Крім цього, команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах.

роспропаганда розповсюджує фейки про нібито вбивство співробітника ТЦК у Харкові - Центр стратегічних комунікацій28.01.24, 10:43 • 102659 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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