Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП
Київ • УНН
Міністерство оборони України проводить раптові перевірки територіальних призовних пунктів, виявляючи численні порушення. Міністр оборони Умеров подякував силовим відомствам за співпрацю у виправленні недоліків.
Міноборони України проводить незаплановані перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
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За словами міністра оборони Умєрова, є "багато порушень"
Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки
Він також подякував Службі безпеки України, Держбюро розслідувань та генпрокурору "за злагоджену кооперацію та професійну роботу".
Крім цього, команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах.
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