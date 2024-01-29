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Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 22:10  •  8353 просмотра

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Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.

Минобороны Украины проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

По словам министра обороны Умерова, есть "много нарушений"

Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки

 написал министр.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и генпрокурора "за слаженную кооперацию и профессиональную работу".

Кроме этого, команда Министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций28 январь 2024, 08:43 • 101193 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК та СП
Umerov announces unscheduled inspections of TCCs and JVs
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Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.

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