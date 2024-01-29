Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП

На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака

DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.