Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП
Киев • УНН
Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.
Минобороны Украины проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
По словам министра обороны Умерова, есть "много нарушений"
Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки
Он также поблагодарил Службу безопасности Украины, Госбюро расследований и генпрокурора "за слаженную кооперацию и профессиональную работу".
Кроме этого, команда Министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.
роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций28 январь 2024, 08:43 • 101193 просмотра
Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК и СП
Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.
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