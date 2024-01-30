ГБР расследует более 300 производств по деятельности ТЦК и СП

ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки. 28 обвинительных актов уже в суде. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"ГБР расследует сейчас более 300 уголовных производств, касающихся именно деятельности ТЦК и СП. Конечно военно-врачебные комиссии также не остаются без внимания, если там зафиксированы нарушения", - рассказала Сапьян.

По ее словам, 28 обвинительных актов уже в суде, в них фигурирует 46 человек.

"Есть 4 уголовных производства, где уже есть приговоры, то есть лица понесли ответственность", - сказала Сапьян.

Дополнение

Минобороны Украины проводит незапланированные проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины.