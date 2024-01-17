"У них таких прав немає" - Лубінець про працівників ТЦК, які затримують людей на вулицях

Працівники ТЦК не мають права забирати документи й фізично затримувати громадян України. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю NV, передає УНН.

"Основне питання, яке порушують громадяни України, - це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовували фізичну силу до громадян України.

"По даному випадку мене було проінформовано, що відкрите кримінальне провадження", - зазначив Лубінець.

На запитання, на скільки є частими випадки, коли людина йде вулицею і її ТЦК забирають у мікроавтобус та відвозять, Лубінець відповів: "Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються…Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки".

Омбудсмен повідомив, що потім він ставить це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво ухвалювало рішення щодо покарання своїх підлеглих.

Доповнення

ДБР розслідує щонайменше 300 кримінальних проваджень стосовно порушень працівників ТЦК та ВЛК.