"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах
Киев • УНН
Лубинец прокомментировал случаи в отношении работников ТЦК, которые задерживают людей на улицах
Работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV, передает УНН.
"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, - это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - сказал Лубинец.
Он отметил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяли физическую силу к гражданам Украины.
"По данному случаю меня проинформировали, что открыто уголовное производство", - отметил Лубинец.
На вопрос, насколько частыми являются случаи, когда человек идет по улице и его ТЦК забирают в микроавтобус и отвозят, Лубинец ответил: "Я не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются... Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки".
Омбудсмен сообщил, что потом он ставит этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное какое-то производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных.
Дополнение
ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК.
"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах
Лубинец прокомментировал случаи в отношении работников ТЦК, которые задерживают людей на улицах.
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