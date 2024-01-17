"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах

Работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан Украины. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV, передает УНН.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, - это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - сказал Лубинец.

Он отметил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяли физическую силу к гражданам Украины.

"По данному случаю меня проинформировали, что открыто уголовное производство", - отметил Лубинец.

На вопрос, насколько частыми являются случаи, когда человек идет по улице и его ТЦК забирают в микроавтобус и отвозят, Лубинец ответил: "Я не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются... Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки".

Омбудсмен сообщил, что потом он ставит этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное какое-то производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных.

Дополнение

ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК.