ДБР розслідує щонайменше 300 кримінальних проваджень стосовно порушень працівників ТЦК та ВЛК

З початку повномасштабної війни рф проти України ДБР розслідує щонайменше 300 випадків порушень в ТЦК та ВЛК. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми говоримо з вами часто в ЗМІ про незаконне збагачення, про протиправне утримання, про перевищення службових повноважень. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ДБР розслідує щонайменше 300 кримінальних проваджень. За минулий рік вже є перші результати. Обвинувальні акти направляються до суду. Наразі ми можемо сказати, що 28 обвинувальних актів уже перебуває в суді і це стосується 46 осіб. Тобто я наголошую на тому, що в одному обвинувальному акті підозрюваними можуть бути декілька осіб. На разі також є 4 вироки - сказала Тетяна Сап’ян.

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Сап’ян також зауважила, що ТЦК залишається важливою ланкою в посилені української обороноздатності та вироки можуть стати запобіжником проти порушень працівників ТЦК та ВЛК.

"Це сигнал суспільству про те, що в умовах воєнного стану, тим паче в умовах воєнного стану , якщо ти порушуєш закон, то ти обов’язково понесеш відповідальність",- підсумувала вона.

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