ГБР расследует не менее 300 уголовных производств в отношении нарушений работников ТЦК и ВВК

С начала полномасштабной войны РФ против Украины ГБР расследует не менее 300 случаев нарушений в ТЦК и ВВК. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы говорим с вами часто в СМИ о незаконном обогащении, о противоправном удержании, о превышении служебных полномочий. Всего с начала полномасштабного вторжения ГБР расследует не менее 300 уголовных производств. За прошлый год уже есть первые результаты. Обвинительные акты направляются в суд. Сейчас мы можем сказать, что 28 обвинительных актов уже находится в суде и это касается 46 человек. То есть я подчеркиваю, что в одном обвинительном акте подозреваемыми могут быть несколько человек. На данный момент также есть 4 приговора - сказала Татьяна Сапьян.

Детали

Сапьян также отметила, что ТЦК остается важным звеном в усилении украинской обороноспособности и приговоры могут стать предохранителем против нарушений работников ТЦК и ВВК.

"Это сигнал обществу о том, что в условиях военного положения, тем более в условиях военного положения, если ты нарушаешь закон, то ты обязательно понесешь ответственность",- подытожила она.

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