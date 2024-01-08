Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух военных тернопольского ТЦК по обвинению в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира и солдата-гранатометчика отделения охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые издевались над военнообязанными. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в сообщении.

Как установило следствие, вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК - отмечается в сообщении.

Как сообщало ГБР, впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, которые лежали на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой - легкие.

Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие - информирует ГБР.

Так, солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 УК Украины)

Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей - говорится в сообщении.

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