Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Киев • УНН
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин
В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух военных тернопольского ТЦК по обвинению в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира и солдата-гранатометчика отделения охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые издевались над военнообязанными. Обвинительный акт направлен в суд
Как установило следствие, вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.
Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК
Как сообщало ГБР, впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, которые лежали на кроватях в ТЦК. Соответствующее видео было распространено в соцсетях. Один из пострадавших получил средней тяжести телесные повреждения, а другой - легкие.
Установлено, что таким образом работники ТЦК хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие
Так, солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 УК Украины)
Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины).
Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей
Надели наручники на мужчину и силой затолкали в авто: ГБР взялось за расследование действий работников ТЦК и правоохранителей15 ноябрь 2023, 10:46 • 46912 просмотров
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.
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