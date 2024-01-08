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Катували чоловіків: перед судом постануть два працівники тернопільського ТЦК

Катували чоловіків: перед судом постануть два працівники тернопільського ТЦК

Київ • УНН

 • 26545 перегляди

Двох військовослужбовців Тернопільського ТЦК СП звинувачують у побитті, катуванні та позбавленні волі двох чоловіків

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох військових тернопільського ТЦК за обвинуваченням у побитті, катуванні та позбавленні волі двох чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Деталі 

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду

- йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК

- зазначається в повідомленні.

Як повідомляло ДБР, згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю

- інформує ДБР.

Так, солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості(ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 КК України)

Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України).

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад

 - йдеться в повідомленні.

Одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали в авто: ДБР взялось за розслідування дій працівників ТЦК і правоохоронців15.11.23, 12:46 • 49067 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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