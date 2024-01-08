Катували чоловіків: перед судом постануть два працівники тернопільського ТЦК

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох військових тернопільського ТЦК за обвинуваченням у побитті, катуванні та позбавленні волі двох чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК