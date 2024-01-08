Катували чоловіків: перед судом постануть два працівники тернопільського ТЦК
Київ • УНН
Двох військовослужбовців Тернопільського ТЦК СП звинувачують у побитті, катуванні та позбавленні волі двох чоловіків
До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох військових тернопільського ТЦК за обвинуваченням у побитті, катуванні та позбавленні волі двох чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду
Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.
З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК
Як повідомляло ДБР, згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.
Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю
Так, солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості(ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 КК України)
Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України).
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