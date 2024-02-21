СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от призыва: среди задержанных военком с Полтавщины
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили еще пять схем, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва и нелегально выезжать из Украины, задержав организаторов в разных регионах.
Правоохранители разоблачили еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тыс. американских долларов
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В частности, на Полтавщине разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий, в частности местных агрокомпаний.
За взятки он обещал забронировать от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.
Зато в Виннице контрразведчики СБУ задержали двух должностных лиц военно-врачебной комиссии, которые продавали своим клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье.
В дальнейшем подделку использовали для "списания" с воинского учета и незаконного выезда за пределы Украины.
Напомним, что в конце августа 2023 года был задержан организатор этой преступной схемы. Им оказался чиновник местного лечебно-диагностического центра
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Также правоохранители задержали адвоката в Днепре. За деньги юрист вносил персональные данные уклонистов в списки благотворительных фондов.
Затем информацию о клиентах подавали в систему "Шлях" как водителей международных рейсов, перевозящих гуманитарные грузы.
Кроме того, на Закарпатье разоблачены трое местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС.
Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигуранты сначала подвозили их к пограничной реке, а затем показывали водный "маршрут" в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг".
Еще двух дельцов "на горячем" задержали на Львовщине. Мужчины предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Комплексные мероприятия проводили совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры
Напомним,
На Буковине правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
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