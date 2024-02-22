Помогал уклонистам: у экс-главы ВЛК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов

СБУ задержала экс-главу ВВК Черниговщины, который помогал военнообязанным сняться с воинского учета, и изъяла у него почти 1 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии - говорится в сообщении СБУ.

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины, сообщили в СБУ.

Как отмечается, экс-глава ВВК действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных военно-врачебных комиссий и медицинских учреждений.

Правоохранители задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Во время обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста - указали в СБУ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);



ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).



Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Экс-главе ВЛК грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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