Помогал уклонистам: у экс-главы ВЛК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя ВВК Черниговщины, который за взятки помогал уклоняться от военной службы, изъяв у него почти 1 миллион долларов.
СБУ задержала экс-главу ВВК Черниговщины, который помогал военнообязанным сняться с воинского учета, и изъяла у него почти 1 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии
За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины, сообщили в СБУ.
Как отмечается, экс-глава ВВК действовал совместно с несколькими действующими должностными лицами областных военно-врачебных комиссий и медицинских учреждений.
Правоохранители задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.
Во время обысков у задержанного обнаружено почти 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста
Сейчас ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.
Экс-главе ВЛК грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от призыва: среди задержанных военком с Полтавщины21 февраля 2024, 10:28 • 23973 просмотра
Помогал уклонистам: у экс-главы ВЛК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов
Служба безопасности Украины задержала бывшего руководителя ВВК Черниговщины, который за взятки помогал уклоняться от военной службы, изъяв у него почти 1 миллион долларов.
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