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Екснардепку Ірину Сисоєнко затримали у справі про фіктивне виготовлення документів для "ухилянтів" – джерело

Київ • УНН

 • 18831 перегляди

Ірина Сисоєнко була затримана за організацію масштабної схеми виготовлення підроблених документів про інвалідність, щоб допомогти ухильникам уникнути мобілізації.

Служба безпеки затримала колишню народну депутатку Ірину Сисоєнку, яка причетна до масштабної схему ухилення від мобілізації.  Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Джерела УНН підтвердили, що затримана колишня нардепка – це Ірина Сисоєнко, яка була в Раді від партії "Самопоміч".

Доповнення

За даними СБУ, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила "прибуток" у майже 100 тис. американських доларів.

У результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі 32 тис. доларів США.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів.На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);
  • ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Довідково

Ірина Сисоєнко - українська політична діячка з Миколаєва. Вона була народною депутаткою VIII скликання та заступником голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я. Пройшла до ВРУ під № 25 списку партії "Об'єднання "Самопоміч". Сисоєнко також відома як заслужений юрист України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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