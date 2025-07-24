Жорстоко вбив незнайомку біля банкомата у Дніпрі: підлітку обрали запобіжний захід

Біля банкомата в Дніпрі 14-річний підліток напав на незнайому жінку із ножем. За даними слідства він наніс потерпілій щонайменше п’ять поранень. Підозрюваному обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, пише УНН.

24 липня 2025 року Індустріальний районний суд м. Дніпра задовольнив клопотання прокурора та обрав 14-річному юнаку, підозрюваному в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави - ідеться у дописі.

Як вказано, прокуратура наполягала на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу і суд підтримав цю позицію.

Як повідомляють прокурори, слідство встановило, що "вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб".

Від отриманих травм жертва померла на місці. Юнака затримали та вилучили знаряддя злочину - ніж, придбаний напередодні. Його відправлено на експертизу.

При цьому, як вказано, метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої. Досудове розслідування триває.

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