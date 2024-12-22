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Дюбуа бросил вызов Усику после боя с Фьюри: чего хочет британский боксер

Дюбуа бросил вызов Усику после боя с Фьюри: чего хочет британский боксер

Киев  •  УНН

 • 7595 просмотра

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Чемпион IBF Даниэль Дюбуа вызвал Александра Усика на бой-реванш после победы украинца над Фьюри. Усик согласился и обратился к Турки Аль аш-Шейху с просьбой организовать поединок.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа вышел в ринг к абсолютному чемпиону мира Александру Усику после его второй победы над Тайсоном Фьюри попросил о реванше. Об этом сообщает Тribuna, пишет УНН.

Детали

Дюбуа вышел с требованием провести реванш. Усик в свою очередь обратился к Турки Аль аш-Шейху и попросил сделать этот бой.

"Я хочу отомстить за прошлое ограбление. Давайте сделаем это. Вперёд. Вперёд. Где Фрэнк? Устрой это", - сказал Дюбуа.

На что Усик ответил: "Без проблем. Мистер Турки, сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое спасибо".

В августе 2023 года Александр нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

спорт
oleksandr-usykАлександр Усик