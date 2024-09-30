Джон Ештон, актор фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54903 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103904 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142220 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117675 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109867 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114155 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139856 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75224 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83675 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177523 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 27562 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32332 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31368 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 23135 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 35300 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142220 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139856 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177523 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516249 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595750 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5950 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 31368 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 32332 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35135 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59119 перегляди
Актуальне
Джон Ештон, актор фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років

Джон Ештон, актор фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років

Київ • УНН

 • 12874 перегляди

Американський актор Джон Ештон, відомий за роллю Таггарта у фільмах "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років. Він також знімався у серіалах "Коджак", "Коломбо" та "Команда А".

Джон Ештон прославився в образі поліцейського Таггарда у трилогії "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", але також запам’ятався глядачам виконанням ролей у серіалах "Коджак", "Коломбо" і "Команда А".

Пише УНН із посиланням на bfmtv.

Американський актор і зірка саги "Поліцейський з Беверлі-Хіллз" помер у четвер 26 вересня в Колорадо, у віці 76 років. Про смерть Джона Ештона повідомила його родина. Причина смерті актора поки що не відома.

Довідка

У серіалі "Поліція Беверлі-Гіллз" Ештон у ролі Джона Таґґарта був невід'ємною частиною тріо навколо Акселя Фолі (його грав Едді Мерфі). З них трьох Таггарт був найбільш законослухняним копом, який завжди конфліктував з Фолі.

Image

Ештон знявся у перших двох фільмах. Також Ештон брав участь у четвертій частині, яка вийшла на Netflix у липні минулого року.

Image

Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор30.09.24, 10:57 • 16464 перегляди

Джон Ештон народився 1948 року у Спрінгфілді, штат Массачусетс, знявся у кількох епізодах "Далласа", а також у серіалах "Коджак", "Коломбо", "M.A.S.H." і "Диво-жінка" у 1970-х роках. Потім він з'явився в "Команді А", "П'ятому вимірі" та кількох міні-серіалах протягом наступного десятиліття.

Він також зіграв низку кіноролей: "Поза підозрою" у 1986 році, "Опівнічний біг" (з Робертом Де Ніро) у 1988 році. Він також з'явився у фільмі Бена Аффлека "Зникла дитина" у 2007 році.

Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера27.09.24, 16:28 • 13950 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
netflixNetflix

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35