Джон Ештон, актор фільму "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років
Київ • УНН
Американський актор Джон Ештон, відомий за роллю Таггарта у фільмах "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", помер у віці 76 років. Він також знімався у серіалах "Коджак", "Коломбо" та "Команда А".
Джон Ештон прославився в образі поліцейського Таггарда у трилогії "Поліцейський з Беверлі-Хіллз", але також запам’ятався глядачам виконанням ролей у серіалах "Коджак", "Коломбо" і "Команда А".
Пише УНН із посиланням на bfmtv.
Американський актор і зірка саги "Поліцейський з Беверлі-Хіллз" помер у четвер 26 вересня в Колорадо, у віці 76 років. Про смерть Джона Ештона повідомила його родина. Причина смерті актора поки що не відома.
Довідка
У серіалі "Поліція Беверлі-Гіллз" Ештон у ролі Джона Таґґарта був невід'ємною частиною тріо навколо Акселя Фолі (його грав Едді Мерфі). З них трьох Таггарт був найбільш законослухняним копом, який завжди конфліктував з Фолі.
Ештон знявся у перших двох фільмах. Також Ештон брав участь у четвертій частині, яка вийшла на Netflix у липні минулого року.
Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор30.09.24, 10:57 • 16464 перегляди
Джон Ештон народився 1948 року у Спрінгфілді, штат Массачусетс, знявся у кількох епізодах "Далласа", а також у серіалах "Коджак", "Коломбо", "M.A.S.H." і "Диво-жінка" у 1970-х роках. Потім він з'явився в "Команді А", "П'ятому вимірі" та кількох міні-серіалах протягом наступного десятиліття.
Він також зіграв низку кіноролей: "Поза підозрою" у 1986 році, "Опівнічний біг" (з Робертом Де Ніро) у 1988 році. Він також з'явився у фільмі Бена Аффлека "Зникла дитина" у 2007 році.
Померла акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера27.09.24, 16:28 • 13950 переглядiв