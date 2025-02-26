В США умерла звезда сериала «Сплетница»
Киев • УНН
39-летняя актриса Мишель Трахтенберг умерла в своей квартире в Нью-Йорке. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, ее смерть не считается подозрительной.
39-летняя актриса Мишель Трахтенберг была найдена мертвой в нью-йоркской квартире. Она снималась в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница". Об этом сообщил Fox News, передает УНН.
Детали
Трахтенберг была найдена в доме после звонка в службу спасения "911" около 8:00 по местному времени. Актриса была без сознания и не реагировала на вызов. Смерть Трахтенберг не рассматривается как подозрительная, причину установит судмедэксперт.
Источники в полиции сообщили, что Трахтенберг недавно перенесла операцию по пересадке печени и, возможно, возникли осложнения.
Трахтенберг начала карьеру в сериале Nickelodeon "Приключения Пита и Пита", в 1996 году дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме "Шпионка Гарриет".
Впоследствии актриса в течение трех лет снималась в роли Дон Саммерс в сериале "Баффи - истребительница вампиров", сериал выходил с 1997 по 2003 год.
Актриса получила большую известность в роли Джорджины Спаркс в "Сплетнице", этот сериал выходил с 2007 по 2012 год.
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